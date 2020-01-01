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وزارة النقل والمواصلات تقرر إغلاق قاعات "التؤوريا" في الضفة

الأحد 20 ديسمبر 2020 03:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة النقل والمواصلات تقرر إغلاق قاعات "التؤوريا" في الضفة



رام الله/سما/

قررت وزارة النقل والمواصلات تمديد ساعات العمل في مديريات /الخليل، بيت لحم، جنين، نابلس، طولكرم/، ومكتب المديرية في ضاحية الريحان بمحافظة رام الله والبيرة حتى الساعة الخامسة مساء.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، مساء السبت، إنه سيتم إغلاق قاعات الفحص النظري /التؤوريا/ في كافة مديريات النقل والمواصلات، وتمديد صلاحية الرخص الشخصية لمدة أسبوعين من تاريخ انتهائها، وكذلك تمديد صلاحية رخص المركبات لمدة أسبوعين من تاريخ انتهائها شريطة سريان بوليصة التأمين.

وأوضحت الوزارة أن العمل بهذه القرارات يسري اعتبارا من صباح غد الأحد، حيث تعمل المديريات بنظام الطوارئ وبحد أقصى 30% من موظفيها تماشيا مع قرارات الحكومة، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق المديريات في حال عدم التزام المواطنين بإجراءات السلامة والوقاية من ارتداء الكمامات الطبية والتباعد وعدم التجمهر

#وزارة النقل والمواصلات #الضفة الغربية #التؤوريا #الضفة المحتلة

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