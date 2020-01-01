ميسي يعادل رقم بيليه التاريخي والأخير يوجه رسالة عاطفية

وكالات

نجح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة في تحقيق رقم تاريخي خلال مواجهة ضيفه فالنسيا التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل ميسي هدف التعادل لفريقه الذي كان متأخرا بالنتيجة منذ الدقيقة الـ29 من عمر اللقاء.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية لإحصاءات كرة القدم، وصل ميسي إلى الهدف رقم 643 بقميص النادي الكتالوني في مختلف المسابقات، وهو نفس عدد أهداف الأسطورة بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي، كأكثر مسجل بقميص فريق واحد في التاريخ.

يذكر أن المباراة انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

ونشر بيليه عبر حسابه الشخصي في "إنستغرام" صورتين إحداها لميسي والثانية له، وتتشابه الصورتان بطريقة الاحتفال بالهدف، وأرفقهما بالقول: "عندما يفيض قلبك بالحب، من الصعب تغيير طريقك. أنا مثلك، أعرف ما هو شعورك عندما ترتدي نفس القميص كل يوم. مثلك تماما، أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من المكان الذي تشعر به أنك في المنزل.

تهانينا على سجلك التاريخي يا ليونيل، ولكن قبل كل شيء تهانينا على مسيرتك الرائعة في برشلونة. قصص مثل قصصنا، عن حب النادي لفترة طويلة، للأسف ستصبح نادرة بشكل متزايد في كرة القدم، أنا معجب بك كثيرا يا ميسي".