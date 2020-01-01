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الاحتلال يفتح تحقيق في عدم اطلاق النار عليه

فلسطيني يرمي حارقة على جندي اسرائيلي من مسافة صفر (فيديو)

الأحد 20 ديسمبر 2020 02:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطيني يرمي حارقة على جندي اسرائيلي من مسافة صفر (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

عرض مستوطنون الليلة مشاهد لإلقاء شاب فلسطيني زجاجة حارقة باتجاه احد الجنود قرب مستوطنة الى الغرب من مدينة نابلس من مسافة قريبة جداً.

وجاء على لسان فرق الإسعاف الإسرائيلية، أن فلسطينياً من سكان قرية عزون بقضاء قلقيلية وصل بمركبته الى مقربة من مستوطنة "قدوميم" غربي نابلس واقترب من أحد الجنود المسلحين وأشعل حارقة أمامه وألقاها باتجاهه حيث أصابته واشتعلت على الرصيف.

في حين لم يقم الجندي بإطلاق النار لأسباب مجهولة، وانسحب المهاجم باتجاه قرية عزون.

بدوره قال الناطق بلسان جيش الإحتلال إنه يحقق في الحادث، وسيتم الوقوف على أسباب إمتناع الجندي التابع للواء جولاني عن الدفاع عن نفسه.

#فلسطين #شاب فلسطيني #الاحتلال #مدينة نابلس #مستوطنة قدوميم #قرية عزون #لواء جولاني

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