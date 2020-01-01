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فيديو لحاكم دبي على "تيك توك" يحصد 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة !

الأحد 20 ديسمبر 2020 01:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو لحاكم دبي على "تيك توك" يحصد 1.2 مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة !



دبي /سما/

حقق أول فيديو نشره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على تطبيق "تيك توك" 1.2 مليون مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة.

وأرفق بن راشد مع الفيديو عبارة: "في الإمارات لا أكترث إن كنت غزالا أو أسدا.. عندما نستيقظ من الأفضل أن تبدأ الركض".


وسجل أكثر من 172 ألف إعجاب على الفيديو، كما بلغ عدد المتابعين أكثر من 133.6 ألف متابع.

وكان محمد بن راشد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، عن تدشينه حسابا على موقع الفيديوهات "تيك توك"، ليصبح أول زعيم عربي ينضم إلى المنصة الصينية.

وغرد حاكم دبي عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "انضممت رسميا إلى تيك توك، النظام الأساسي الأسرع نموا مع أكثر من 800 مليون مستخدم".

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