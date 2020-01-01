  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس: نعتز بالعلاقة التاريخية بين أبناء فلسطين المسلمين والمسيحيين

السبت 19 ديسمبر 2020 10:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نعتز بالعلاقة التاريخية بين أبناء فلسطين المسلمين والمسيحيين



غزة / سما /

عبّر الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، اليوم السبت، عن الافتخار والاعتزاز بالعلاقة التارخية بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني واصفًا المسيحيين بـ"قلب النسيج الوطني، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا"

وقال برهوم في بيان صحفي: "نعتز ونفتخر بالعلاقة التاريخية بين أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، ونعيش معاً على هذه الأرض" فلسطين، وهم في قلب النسيج الوطني لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وبنينا سويًا تاريخ وحضارة لهذا الشعب".

وأضاف: "ندفع سويًا ثمن تجدرنا في هذه الأرض المباركة على مدار سنوات كفاح ونضال شعبنا الطويل ضد الإحتلال الإسرائيلي".

وأكّد على أنّ فلسطين لكل الفلسطينيين، وأنّ العدو واحد، وأنّ قضية فلسطين هي قضية للمسلمين والمسيحيين جميعًا، مُشدداً على أنّ فلسطين ستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي ومسلم ومسيحي".

#حماس #المسلمين #المسيحيين #قطاع غزة #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

وزير العمل يعلن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

بالصور.. مجهولون يشوهون واجهة بنك فلسطين بحي الرمال بغزة

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

الأخبار الرئيسية

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها

نتنياهو

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

وزير الخارجية يكشف: هكذا عاد التنسيق مع اسرائيل.. ومستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة