حماس: نعتز بالعلاقة التاريخية بين أبناء فلسطين المسلمين والمسيحيين

غزة / سما /

عبّر الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، اليوم السبت، عن الافتخار والاعتزاز بالعلاقة التارخية بين المسلمين والمسيحيين من أبناء الشعب الفلسطيني واصفًا المسيحيين بـ"قلب النسيج الوطني، ولهم ما لنا وعليهم ما علينا"

وقال برهوم في بيان صحفي: "نعتز ونفتخر بالعلاقة التاريخية بين أبناء شعبنا الفلسطيني المسيحيين والمسلمين، ونعيش معاً على هذه الأرض" فلسطين، وهم في قلب النسيج الوطني لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، وبنينا سويًا تاريخ وحضارة لهذا الشعب".

وأضاف: "ندفع سويًا ثمن تجدرنا في هذه الأرض المباركة على مدار سنوات كفاح ونضال شعبنا الطويل ضد الإحتلال الإسرائيلي".

وأكّد على أنّ فلسطين لكل الفلسطينيين، وأنّ العدو واحد، وأنّ قضية فلسطين هي قضية للمسلمين والمسيحيين جميعًا، مُشدداً على أنّ فلسطين ستبقى القضية المركزية لكل إنسان عربي ومسلم ومسيحي".