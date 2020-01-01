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مرور 6 أشهر عليها.. تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو

السبت 19 ديسمبر 2020 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرور 6 أشهر عليها.. تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

يتظاهر في هذه الأثناء، الآلاف من الإسرائيليين، في مسيرات حاشدة بمناطق متفرقة من المدن الإسرائيلية للمطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في صفقة الغواصات.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن أكثر من ألف متظاهر بدأوا بالتجمع عند مدخل مدينة القدس قرب إقامة نتنياهو في شارع بلفور، في حين أن المئات تجمعوا في مفترقات ومدن مختلفة، وسط توقعات بمشاركة الآلاف في القدس وتل أبيب خلال الساعات القليلة المقبلة كما جرت في الأسابيع الماضية.

وسيتجمع المئات عند مدخل مستشفى شيبا تل هشومير حيث سيصل نتنياهو الليلة للتطعيم ضد كورونا.

ويمر اليوم 6 أشهر على تلك التظاهرات التي بدأت منذ نصف عام، حيث يطالب المتظاهرون باستقالة نتنياهو بسبب الملفات القضائية ضده، وكذلك بسبب قضايا سياسية وصحية واجتماعية وفشله في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وتجري المظاهرات في ظل إمكانية حل الكنيست خلال 72 ساعة، وربما تتوجه إسرائيل إلى انتخابات رابعة في غضون عامين.

#اسرائيل #نتنياهو #المظاهرات ضد نتنياهو

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