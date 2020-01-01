قناة عبرية: لا تقدم في المفاوضات بين الليكود وأزرق - أبيض

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 12 العبرية، مساء اليوم السبت، أنه لم يحصل أي تقدم في المفاوضات الجارية خلف الكواليس بين الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، وأزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، لمحاولة التوصل لحل وسط يمنع حل الكنيست والتوجه لانتخابات جديدة.

وبحسب القناة، فإن الجانبان عقدا اجتماعات في نهاية الأسبوع وكان هناك تقارب طفيف، لكن التشاؤم هو سيد الموقف وللغاية بين قيادات الحزبين.

ويتمسك كل طرف منهما بشروطه للتوصل لحل، منها أن أزرق - أبيض يطالب بتمرير الميزانية للعام الحالي والعام المقبل من أجل ضمان التناوب بين غانتس ونتنياهو، فيما يطالب الليكود بالتدخل في التعيينات بالنظام القضائي، بينما واجهت قضية تمديد فترة التناوب صعوبات كبيرة.

ولم يتبق للأحزاب الإسرائيلية سوى ثلاثة أيام للتوصل إلى اتفاق، وإذا لم يتفقوا، فسوف يتم حل الكنيست تلقائيًا في منتصف الليل بين الثلاثاء والأربعاء بسبب عدم تمرير الميزانية.

ويبدو أن أعضاء الكنيست والوزراء من حزب أزرق - أبيض يدعمون خيار التوجه للانتخابات ويرفضون المساومة لخدمة نتنياهو.

ويبدو أنه في حال توصل الطرفان إلى اتفاق، فلا يبدو أن هناك وقتًا كافيًا لتمرير الميزانية.

وقال أمير أوحانا الوزير الليكودي، إن المفاوضات لا زالت مستمرة، لكن الفجوات كبيرة، وأن حزبه سيكون سعيدًا بظهور مفاجآت في اللحظات الأخيرة.