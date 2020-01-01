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الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 19 ديسمبر 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل حالة وفاة، و133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، يرفع حالات الوفاة إلى 332، و8618 إصابة.

وأوضحت أن سفارتنا لدى هنغاريا، سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن الطبيب عزمي محمد، وهو على رأس عمله في علاج المرضى، وهو طبيب أمراض تناسلية معروف في الوسط الطبي على مستوى هنغاريا.

وأشارت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، ونيوجرسي، واوهايو، ليرتفع عدد الاصابات إلى 5687، ولم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم السابع على التوالي، ليبقى العدد 98 حالة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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