  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة لا تأخذ نصيبها من فرص العمل والادوية والاستغاثة

السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!

السبت 19 ديسمبر 2020 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السماك مهاجما حكومة اشتيه: تعمل جاهدة على أذية القطاع.. ولا يوجد أي تنسيق بيننا..!



غزة / سما /

قال موسى السماك، نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة، إن الحكومة استطاعت أن تحافظ على جودة الخدمات المقدمة في ظل التحديات الجسيمة وخاصة زيادة عدد السكان الكبير جدًا.

وأضاف في تصريحات نقلتها إذاعة (الأقصى): بأن هناك تطوراً كبيراً في العمل الحكومي، حيث تحول جزء كبير منه إلى محوسب، مشيراً إلى أنه "من 2017 حتى 2020 كانت حالة رمادية وصعب تقيمها ومرت غزة بالعديد من المنعطفات وهذا انعكس على الاداء الحكومي بشكل كبير".

وشدد على أن الخدمات المقدمة في مجال التعليم والأمن والصحة تمثل نسبة 80% من الخدمات المقدمة لسكان قطاع غزة.

وتابع السماك: بأن غزة لا تأخذ نصيبها من فرص العمل والادوية وصناديق الاستغاثة، وحكومة اشتية تعمل جاهدة على أذية قطاع غزة ولا توفر الحد الأدنى من مستلزمات القطاع وتعمل على مبدأ المناكفة مع غزة.

وأضاف: بأنه لا يوجد أي تنسيق بين حكومة غزة وحكومة رام الله وفي أفضل حالتها تكون بين "المدراء العامون" لتسيير بعض الخدمات.

وقال نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، بغزة: إننا "استحدثنا المجلس الاقتصادي ولجنة السياسات والتخطيط ونعمل على تطوير الحوسبة الحكومية"، كما "وضعنا جملة من المبادئ للعام 2021: المواطن أولاً، تحسين جودة الأداء الحكومي، استنهاض الكادر الحكومي،  ونطمح أن يكون عام الاصلاح والتطوير المؤسسي".

وشدد على أنه تم العمل حثيثاً لتطوير العمل على صعيد عدة قطاعات أهمها: قطاع الأمن والحكم الرشيد وقطاع التنمية الاقتصادية وقطاع التنمية الاجتماعية وقطاع البنية التحتية.

سيكون شعار "المواطن أولا" هو المحرك الأساسي للعمل الحكومي خلال العام القادم.

#موسى السماك #فيروس كورونا #قطاع غزة #حكومة اشتيه #غزة #الحكومة الفلسطينية #كورونا في غزة

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

بالصور.. مجهولون يشوهون واجهة بنك فلسطين بحي الرمال بغزة

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

الأخبار الرئيسية

الطب الوقائي: الوضع في غزة خطير جداً.. ونخشى إصابة أعداد ضخمة لا نستطيع السيطرة عليها

نتنياهو

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

وزير الخارجية يكشف: هكذا عاد التنسيق مع اسرائيل.. ومستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الصحة بغزة: آثار ونتائج يومي الاغلاق ستظهر خلال الفترة المقبلة.. وكافة الخيارات مطروحة لمواجهة كورونا