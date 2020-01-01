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كهرباء غزة توضح بشأن سبب الإرباك في جدول التوزيع

السبت 19 ديسمبر 2020 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح بشأن سبب الإرباك في جدول التوزيع



غزة / سما /

أصدرت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، مساء يوم السبت، بياناً توضيحاً بشأن سبب الإرباك في جدول التوزيع.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت في تصريح لإذاعة "صوت الأقصى"، إنّ "جدول توزيع الكهرباء تأثر وساعات الوصل انخفضت بسبب المنخفضات الجوية العميقة، واستهلاك المواطنين للكميات المتوفرة خاصة في ساعات الليل، ما سبب عجزًا كبيرًا في الطاقة.

وأضاف أنه خلال أيام المنخفض الأخير زاد الاستهلاك لحوالي 550 ميغا وات، في حين أن المتوفر فقط 200 ميغا وات، ونسبة العجز بلغت حوالي 60%، مشيرًا إلى أن المواطن لمس تحسنًا ملحوظًا في ساعات الوصل خلال الأشهر الأخيرة بسبب اعتدال المناخ، وهذا مرتبط بانخفاض الاستهلاك.

وتابع: "في فصل الشتاء تزيد محطة توليد الكهرباء من إنتاجها، ولكن طلب المواطنين واستهلاكهم الكبير يحول دون انتظام الجداول".

وأردف: "في خطط هذا العام عملنا على تركيب قواطع اتوماتيكية على الخطوط الرئيسة الداخلة لغزة، حيث نعمل على التحكم عن بُعد في توصيلات الشبكة، حتى نستطيع التعامل بالشكل الأمثل والسيطرة أكثر خلال فصل الشتاء".

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