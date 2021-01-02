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السلطة القضائية: استمرار العمل في المحاكم النظامية يوم غد وفق الوتيرة التي عملت بها الأسبوع الماضي

السبت 19 ديسمبر 2020 07:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطة القضائية: استمرار العمل في المحاكم النظامية يوم غد وفق الوتيرة التي عملت بها الأسبوع الماضي



رام الله / سما /

قررت السلطة القضائية استمرار العمل في المحاكم النظامية يوم غد الأحد، وفق الوتيرة التي عملت بها الأسبوع الماضي، بحيث ستبقى كافة المحاكم مفتوحة لتقديم الخدمات العدلية للمواطنين بالحد الأدنى، بما يحافظ على حقوقهم وحرياتهم.

وأوضحت السلطة القضائية، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، أنها ستقوم بتقييم الواقع عن قرب يوم غد، خاصة فيما يتعلق بعمل المواصلات العامة داخل المحافظات، والوقوف على مدى قدرة الموظفين في المحاكم والمتقاضين، على الوصول إليها.

وأضافت أنه من المقرر أن يصدر بيان آخر نهار يوم غد، يحدد مدى الزيادة في وتيرة العمل في المحاكم فوق مستوى الحد الأدنى، وذلك حتى تاريخ 2-1-2021، بما ينسجم مع إجراءات الجهات المختصة، للحد من نقل عدوى "كورونا" من جهة، وبما يضمن استمرار السلطة القضائية في ممارسة صلاحياتها بصون الحقوق والحريات العامة، ومنع المزيد من التراكم في القضايا أمام المحاكم من جهة أخرى.

#السلطة القضائية #المحاكم النظامية #الضفة الغربية #فيروس كورونا

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