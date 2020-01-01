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ليفربول يدك شباك كريستال بالاس بسباعية نظيفة في عقر داره (فيديو)

السبت 19 ديسمبر 2020 06:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يدك شباك كريستال بالاس بسباعية نظيفة في عقر داره (فيديو)



سما

سحق فريق ليفربول مضيفه كريستال بالاس بسباعية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وتناوب على تسجيل أهداف "الريدز" السبعة كل من الياباني تاكومي مينامينو (د.3) والسنغالي ساديو ماني (د.35) والبرازيلي روبيرتو فيرمينو هدفين (د.44 و68) وجوردان هندرسون (د.52) والمصري محمد صلاح هدفين (د.81 و84).

رق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه توتنهام هوتسبير الذي يستضيف غدا ليستر سيتي.

 
 

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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