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قرار إسرائيلي يقضي بحجر العائدين من الخارج إلزاميا

السبت 19 ديسمبر 2020 06:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار إسرائيلي يقضي بحجر العائدين من الخارج إلزاميا



القدس المحتلة / سما /

وقع المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، على أمر يطالب جميع الإسرائيليين العائدين من الرحلات في الخارج بالمكوث في الحجر الصحي الفوري عند عودتهم إلى اسرائيل.

ويلغي هذا القرار قرارا سابقا كان يعتمد على تصنيف الدول حسب مستوى تفشي فيروس كورونا فيها، والذي كان يمنح اللون "الأخضر" للدول الآمنة كليًا ولا تتطلب العودة منها المكوث في حجر صحي، إلى تلك الدول المصنفة باللون "الأحمر" والتي يحظر السفر اليها كليًا.

وسيتعين على الإسرائيليين العائدين من الخارج، بغض النظر عن الدولة، الالتزام بفترة حجر صحي إلزامية مدتها 14 يومًا.

ويأتي هذا الإجراء بعد عودة الآلاف من الإسرائيليين من رحلات الى خارج إسرائيل ولا سيما الى دبي خلال فترة عطلة عيد "الانوار" (حانوكا) اليهودي، مع الحفاظ على دولة الإمارات اعتماد دولة "خضراء" يمكن السفر اليها، على الرغم من أن الدولة الخليجية شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات كورونا مؤخرًا.

وسيعتبر الإجراء الجديد ساري المفعول اعتبارًا من 26 ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما أوردته القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، التي كشفت أيضًا أن بعض أعضاء الحكومة لم يتم إبلاغهم بالقرار وربما يسعون لإلغائه.

وصنفت إسرائيل الإمارات منذ أغسطس/آب، ضمن مجموعة الدول "الخضراء" المسموح السفر اليها، فيما أشار البعض إلى أن الدافع وراء القرار كان سياسيًا وليس اعتبارًا صحية لأن إسرائيل في ذلك الوقت كانت على بعد أسابيع فقط من توقيع اتفاق تطبيع مع أبو ظبي.

#اسرائيل #الصحة الاسرائيلية #الحجر الصحي #فيروس كورونا

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