  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"النقل" تغلق قاعات التوريا وتمدد ساعات العمل

السبت 19 ديسمبر 2020 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"النقل" تغلق قاعات التوريا وتمدد ساعات العمل



رام الله / سما /

 قال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، إن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووفق المصلحة العامة أوعز بإغلاق قاعات التؤوريا بهدف الحد من التجمعات وتنفيذا لخطة الحكومة المتبعة في مكافحة فايروس كورونا.


واضاف عكوبة، انه جرى تمديد ساعات العمل في المديريات في المحافظات والتي شملها الاغلاق المسبق، وهي: بيت لحم والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وبالاضافة الى مكتب مديرية النقل والمواصلات في ضاحية الريحان ومحافظة رام الله والبيرة بهدف تقديم الخدمة للمواطنين وفق البرتوكول الصحي.


واشار عكوبة، الى تمديد سريان الرخص الشخصية المنتهية لمدة اسبوعين من تاريخ انتهاءها بالاضافة الى تمديد رخص المركبات لمدة اسبوعين من تاريخ انتهاءها شريطة سريان بوليصة التأمين.


وطالب عكوبة جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال التواجد في مديريات النقل والمواصلات وفق البرتوكول الصحي المتبع من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بهدف الحد من انتشار الفايروس.

#النقل والموصلات #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

نتائج التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 نادي القرن 21 وأفضل مدرب ولاعب

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

بالصور.. مجهولون يشوهون واجهة بنك فلسطين بحي الرمال بغزة

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

وزير الخارجية يكشف: هكذا عاد التنسيق مع اسرائيل.. ومستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الصحة بغزة: آثار ونتائج يومي الاغلاق ستظهر خلال الفترة المقبلة.. وكافة الخيارات مطروحة لمواجهة كورونا

مصر

الكشف عن تفاصيل الاجتماع الفلسطيني الأردني المصري