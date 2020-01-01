"النقل" تغلق قاعات التوريا وتمدد ساعات العمل

رام الله / سما /

قال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، إن وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ووفق المصلحة العامة أوعز بإغلاق قاعات التؤوريا بهدف الحد من التجمعات وتنفيذا لخطة الحكومة المتبعة في مكافحة فايروس كورونا.



واضاف عكوبة، انه جرى تمديد ساعات العمل في المديريات في المحافظات والتي شملها الاغلاق المسبق، وهي: بيت لحم والخليل ونابلس وجنين وطولكرم وبالاضافة الى مكتب مديرية النقل والمواصلات في ضاحية الريحان ومحافظة رام الله والبيرة بهدف تقديم الخدمة للمواطنين وفق البرتوكول الصحي.



واشار عكوبة، الى تمديد سريان الرخص الشخصية المنتهية لمدة اسبوعين من تاريخ انتهاءها بالاضافة الى تمديد رخص المركبات لمدة اسبوعين من تاريخ انتهاءها شريطة سريان بوليصة التأمين.



وطالب عكوبة جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية خلال التواجد في مديريات النقل والمواصلات وفق البرتوكول الصحي المتبع من قبل وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بهدف الحد من انتشار الفايروس.