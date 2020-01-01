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"بيتكوين المجنون "يسجل ارتفاعا غير مسبوق للصرف بـ24 ألف دولار

السبت 19 ديسمبر 2020 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بيتكوين المجنون "يسجل ارتفاعا غير مسبوق للصرف بـ24 ألف دولار



وكالات

أعلنت مصادر مالية أن سعر صرف العملة المشفرة "البيتكوين" سجل مستوى جديدا له على الإطلاق متجاوزا 24 ألف دولار.


وأشارت المصادر، إلى أن الرقم القياسي لسعر الصرف المسجل كان يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الصرف إلى 23700 دولار، حيث ارتفع سعر العملة بأكثر من 6 % خلال الأسبوع إلى 33 % تقريبا.

وتبلغ القيمة السوقية للـ"بيتكوين"، حوالي 444 مليار دولار.

من جهته، توقع مدير الاستثمار في "Guggenheim Partners" سكوت مينيرد، ارتفاعا إلى 400 ألف دولار.

وقال: "أنا معجب بالارتفاع السريع في سعر البيتكوين"، لكنه وصف شرائه فوق 20 ألف دولار بأنه "أكثر إشكالية"

#بيتكوين #العملة الرقمية #سعر البيتكوين

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