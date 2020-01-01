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ماني يغضب بعد استبداله بصلاح.. وكلوب يكشف السبب

السبت 19 ديسمبر 2020 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماني يغضب بعد استبداله بصلاح.. وكلوب يكشف السبب



وكالات

في لقطة غريبة، أثار المهاجم السنغالي ساديو ماني الجدل، بتصرفه الغاضب على قرار استبداله من مباراة فريقه ليفربول أمام كريستال بالاس، بالرغم من أن النتيجة كانت قد حسمت لمصلحة "الريدز".


وبدى ماني غاضبا وحرك يديه في الهواء بعنف، بعد أن قرر المدرب الألماني يورغن كلوب استبداله في الشوط الثاني، عندما كان فريقه متقدما بنتيجة 4-0، وإدخال المصري محمد صلاح بديلا له.

وأثمر التبديل عن تسجيل صلاح لهدفين، وإسهامه بتمريرة حاسمة، رفع فيهم غلة فريقه إلى 7 أهداف نظيفة، وهو الفوز الأكبر لليفربول بالدوري الإنجليزي منذ تولي كلوب تدريب النادي في 2016.

وعلق كلوب على واقعة "غضب" ماني بعد المباراة قائلا: "لم يكن سعيدا لأنه ألقى نظرة على الساعة (كان هناك نصف ساعة متبقية للعب)، ربما أراد أن يشارك بالركلة الحرة.. لا أعرف بالضبط".


وأضاف: " اللاعبون يفعلون ما أقوله لهم، لكنهم بشر ويتفاعلون مع المواقف بطرق معينة. بعد المباراة كان ساديو على ما يرام تماما. كل شيء على ما يرام."

ويعاني ماني من تراجع في مستواه هذا الموسم، ولم يسجل سوى 5 أهداف بالدوري، مما أبعده كثيرا عن صراع هدافي البريميرليغ.

وعلى الطرف الآخر، تصدر محمد صلاح قائمة الهدافين بهدفيه في مرمى كريستال بالاس، ليرفع رصيده بالدوري إلى 13 هدفا.

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