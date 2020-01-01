  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

بعد رسالة فيسبوك.. أميركية تطلق النار على طفليها وتنتحر

السبت 19 ديسمبر 2020 06:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد رسالة فيسبوك.. أميركية تطلق النار على طفليها وتنتحر



وكالات

في حادثة مروعة، أقدمت أم أميركية على الانتحار بعد إطلاق الرصاص باتجاه طفليها ما أدى إلى مقتل ابنها وإصابة ابنتها بجروح بالغة في ولاية تكساس.


وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن الأميركية، تشيلسي دود، كتبت قبل يومين من الحادثة على صفحتها في "فيسبوك": "أتمنى لكم جميعا أن تجدوا السلام".

وأفادت شرطة المدينة بأنه تم اكتشاف جريمة القتل والانتحار المشتبه بها، في منزل بإحدى ضواحي ولاية تكساس، بضاحية نيو براونفيلز في سان أنطونيو، وأن تشيلسي دود (43 عاما) من نيو براونفيلز، أطلقت النار على طفليها قبل أن توجه البندقية نحو نفسها.


وذكرت أن المرأة وابنها (10 سنوات)، توفيا في مكان الحادث، في حين لفتت الشرطة إلى أن ابنة تشيلسي دود، (16 عاما) كانت لا تزال واعية، وتتنفس في مكان الحادث.

وأوضحت أنه تم نقلها إلى مستشفى بالمنطقة، وهي مصابة بعيار ناري يهدد حياتها، فيما صدر أمر بتشريح الجثتين، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن الدافع وراء إطلاق النار.

#فيسبوك #اطلاق رصاص #ولاية تكساس #ديلي ستار

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية توضح سبب تأخر صرف شيكات الشؤون الإجتماعية

وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

نتائج التصويت على جوائز جلوب سوكر 2020 نادي القرن 21 وأفضل مدرب ولاعب

شاهد .. تفاصيل جريمة الرقة في الكويت وقصة قتل شيخه العجمي

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

بالصور.. مجهولون يشوهون واجهة بنك فلسطين بحي الرمال بغزة

غضب بأمريكا بعد تكبيل الشرطة لإمرأة من أصول افريقية وهي عارية (فيديو)

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

موقع اسرائيلي يكشف: هذا ما تريده تل أبيب من جو بايدن بشأن الاتفاق النووي الايراني..

المطران حنا : نرفض خطاب الاقصاء والتكفير والعنصرية والكراهية ومعايدتنا لا تمس العقيدة

وزير الخارجية يكشف: هكذا عاد التنسيق مع اسرائيل.. ومستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

الصحة بغزة: آثار ونتائج يومي الاغلاق ستظهر خلال الفترة المقبلة.. وكافة الخيارات مطروحة لمواجهة كورونا

مصر

الكشف عن تفاصيل الاجتماع الفلسطيني الأردني المصري