تحذيرات بريطانية من نوعٍ جديد لفيروس "كورونا" ينتشر بمعدل أسرع

لندن /سما/

حذَّر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، مساء يوم السبت، من وجود نوع جديد لفيروس "كورونا" المستجد، يمكن أن ينتشر بمعدل أسرع.

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي. بي. سي)، اليوم، عقدت الحكومة البريطانية اجتماعًا لبحث سبل التعامل مع تفشي نوع جديد من فيروس "كورونا" (كوفيد 19) المستجد.

يشار إلى أنه في الـ14 من ديسمبر الجاري، أعلن هانكوك، عن تحديد نوع جديد من فيروس "كورونا"، قد يكون مرتبطًا بالانتشار الأسرع للفيروس جنوب شرق البلاد.

وقال في تصريح أمام البرلمان: إنه تم تسجيل أكثر من 1000 إصابة بفيروس (كورونا) في الأيام القليلة الماضية، ومعظمها في جنوب البلاد، موضحًا أن التحليل الأولي، يشير إلى أن هذا الفيروس المتغير، ينمو بشكل أسرع.

وأضاف: "يجب أن أؤكد في هذه المرحلة، أنه لا يوجد حالياً ما يشير إلى أن النوع الجديد من الفيروس، قد يسبب مرضاً خطيراً كما أن أحدث النصائح السريرية، تشير إلى أنه من غير المرجح، أن تفشل هذه الطفرة في الاستجابة للقاح".