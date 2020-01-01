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المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات تعاون

السبت 19 ديسمبر 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات تعاون



القدس المحتلة /سما/

يوقّع المغرب وإسرائيل، يوم الثلاثاء المقبل، اتفاقيات تعاون عدة، حسبما أفاد موقع “هسبريس” الإخباري المغربي، اليوم السبت، نقلا عن مصادر له.

ومن المرتقب أن يقود جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، الاثنين المقبل، وفدا أميركيًا إلى إسرائيل، ليقوم بعد ذلك، رفقة وفد إسرائيلي، بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب أن يرافق كوشنر إلى الرباط، فيما ذكرت مصادر مغربية لـ “هسبريس” أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.

ووفقا لـ “هسبريس” وتشمل الاتفاقيات المزمع توقيعها بين المملكة وإسرائيل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها وفقا لـ “هسبريس”.

وشرعت الحكومة المغربية، بتعليمات الملك محمد السادس، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين.

وتوقعت وزيرة السياحة المغربية، نادية فتاح علوي في تصريح لـ”كان” الإسرائيلية، ، أن يزور المملكة 200 ألف سائح إسرائيلي في 2021.

#المغرب #اسرائيل

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