وزير الخارجية يكشف: هكذا عاد التنسيق مع اسرائيل.. ومستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

القاهرة /سما/

أكد الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، أن إعادة التنسيق مع إسرائيل، تمت بعد إرسال الجانب الإسرائيلي، رسالة تؤكد التزامه بالاتفاقيات.



جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك جمعه مع نظيريْه المصري والأردني، اليوم السبت، قائلاً: "نؤكد التزامنا بحل الدولتين، عبر مفاوضات ثنائية مباشرة برعاية الرباعية الدولية".



وأضاف المالكي: "مستعدون للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة، ولا يمكن التغاضي عن سلوك الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية"، لافتاً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالضم والاستيطان وعزل القدس وضم الأغوار، تعيق العودة للمفاوضات.



وفي السياق، أكد وزير الخارجية الفلسطيني، أن التنسيق المصري- الأردني- الفلسطينيني، مهم جداً، ويؤسس للانطلاق عربياً ودولياً.