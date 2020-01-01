نادي الأسير: المعلومات المتعلقة بإصابة الأسرى بفيروس كورونا باتت شحيحة

رام الله /سما/

قال رئيس نادي الاسير، قدورة فارس: "إن المعلومات المتعلقة باصابة الاسرى بفيروس كورونا باتت شحيحة في ظل تعمد ادارة سجون الاحتلال عدم الافصاح عن الاصابات، تجنبا للمساءلة التي تدفعها للالتزام بالبروتوكولات الصحية داخل السجون".



واضاف فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم السبت، الى ان فصل الشتاء يرفع من وتيرة المعاناة والتوتر لدى الاسرى في ظل اهمال ادارة السجون بتوفير احتياجاتهم البسيطة كالملابس والاغطية الشتوية، خاصة الاسرى الجدد ومن يقبعون في السجون غير المستقرة سواء في النقب او مجدو او عوفر، ما يجبرهم على الشراء من الكانتين بأقل جودة واسعار مضاعفة.



وفيما يتعلق بعدد المعتقلين منذ بدء جائحة كورونا قال رئيس نادي الاسير ان الحصيلة بلغت 3350 اسيرا اي ما بين 15-20 اسيريوميا تصدرت محافظة القدس النسبة الاعلى من حيث عدد الاعتقالات.

