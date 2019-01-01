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الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة في جنين

السبت 19 ديسمبر 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تُغلق محال تجارية وتُحرر مخالفات سلامة عامة في جنين



رام الله /سما/

أغلقت أجهزة الشرطة الفلسطينية، اليوم السبت، 70 محلاً تجارياً، وحررت 348 مخالفة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية، في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكّدت الشرطة في بيانها، على أنّ دورياتها وبإسناد من الأمن الوطني والأجهزة الأمنية، قامت بإغلاق70 محلاً تجارياً، وتحرير 348 مخالفة لغير الملتزمين بحظر التجوال الذي أقرته الحكومة، وذلك خلال قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة.

ودعت إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة.

وفي سياقٍ آخر، قبضت أجهزة الشرطة على 18 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 69 مذكرة قضائية، كما ضبطت مركبتين غير قانونية.

#الشرطة الفلسطينية #اغلاق #فيروس كورونا

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