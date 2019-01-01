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الصحة بغزة: آثار ونتائج يومي الاغلاق ستظهر خلال الفترة المقبلة.. وكافة الخيارات مطروحة لمواجهة كورونا

السبت 19 ديسمبر 2020 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة: آثار ونتائج يومي الاغلاق ستظهر خلال الفترة المقبلة.. وكافة الخيارات مطروحة لمواجهة كورونا



غزة /سما/

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن هناك توقعات بظهور آثار ونتائج إغلاق يومي الجمعة والسبت خلال الفترة المقبلة، حيث من الممكن قياس الإجراء بعد 14 يومًا.

وأشار في تصريح صحفي اليوم السبت، إلى أنه من المبكر الحديث عن الآثار والنتائج، موضحًا أن الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة الحكومية في غزة، في إطار تثبيط انتشار فيروس (كورونا)، وبالتالي إغلاق يومي الجمعة والسبت، جاء للحد من الزيارات والتجمهر.

وأكد على أن المطلوب من المواطنين، الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية خلال بقية الأسبوع وفي كافة القطاعات، والعمل على تضافر الجهود لكسر سلسلة التفشي.

وشدد على أن كافة الخيارات مطروحة على طاولة البحث، بما فيها الإغلاق الشامل لفترة طويلة، ولكن هناك محاولات لعدم تعطيل حياة المواطنين وقطاعات الأعمال المختلفة.

#اشرف القدرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #حظر التجوال #الاغلاق الشامل

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