وزارة الخارجية: جلسة لمجلس الأمن الاثنين لنقاش تقرير خاص بالاستيطان

رام الله /سما/

قال رئيس الادارة العامة للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة في وزارة الخارجية عمر عوض الله ان جلسة مجلس الامن التي من المقرر عقدها الاثنين المقبل ستناقش التقرير الاخير للامين العام للامم المتحدة لهذا العام حول القرار 3234 الخاص بالاستيطان خصوصا وان الولايات المتحدة قامت بالعديد من المخالفات القانونية من خلال زيارة بومبيو الى المستوطنات.

واضاف عوض الله في حديث لاذاعة "صوت فلسطين" ان اهمية الاجتماع تاتي للحفاظ على الزخم الدولي الرافض للاستيطان وكل الخطوات غير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في فلسطين مشيرا الى ان قضية التهافت على شراء بضائع

المستوطنات من قبل بعض الدول سيكون ضمن تقرير الامين العام وحول اقرار الكنيست بالقراءة الاولى قانونا يدعو لتمويل البؤر الاستيطانية.

اعتبر عضو عوض الله ان من الادوات التي تستخدمها منظومة الاحتلال لتعزيز الاستعمار وشرعنة الاستيطان وهو قرار يجعل الكنيست شريكا مباشرا في جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب ستكون محط نظر الجنائية الدولية وهو ما يؤكد ان الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ترتكب على المستويات التشريعية والتننفيذية في اسرائيل.