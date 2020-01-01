التفكجي: قانون شرعنة البؤر الإستيطانية يهدف لوضع اليد على المزيد من الاراضي وربطها الكبيرة

رام الله /سما/

قال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي ان الاحتلال يسعى من خلال المصادقة في الكنيست على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية دمجها بالمخططات الهيكلية لتطويرها ومنحها الامتيازات ومساواتها بالمستوطنات الأخرى لابتلاع آلاف الدونمات لإقامة الطرق والبنى التحتية وربطها بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة وتزويدها بالماء والكهرباء والطرقات والمياه والاتصالات والمواصلات.

واضاف التفكجي في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم السبت، ان الاحتلال يهدف من خلال طرح شرعنة 70 بؤرة إستيطانية السيطرة ووضع اليد على المزيد من الاراضي ومصادرتها وتحويلها لاراضي دولة وبيعها للمستوطنين لاضفاء الشرعية القانونية عليها كما حدث بمستوطنة عمونا وغيرها من المستوطنات الاخرى محذرا من خطورة مخططات الاحتلال الهادفة لضم المزيد من الاراضي .