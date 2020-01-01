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الطيبي: الشرطة الإسرائيلية وحدها مسؤولة عن دحر الجريمة

السبت 19 ديسمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: الشرطة الإسرائيلية وحدها مسؤولة عن دحر الجريمة



القدس المحتلة /سما/

 قال أحمد الطيبي عضو القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم السبت، إن الشرطة وحدها قادرة على تنفيذ مهمة دحر الجريمة في المجتمع العربي .

واعتبر الطيبي في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن المشكلة لا تكمن في الميزانية، بل باتخاذ الشرطة قرارًا حازمًا بالتحرك ضد الجريمة المنظمة في المدن والقرى العربية وفرض الأتاوات.

من جهتها قالت مصادر في جمعية مبادرات إبراهيم، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبل 5 أسابيع، عن نيته المصادقة على الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، مشيرةً إلى أن 17 عربيًا قتلوا منذ ذلك الحين وحتى اليوم.

وأضافت "في الوقت الذي يتشاجر فيه السياسيون على ميزانية الدولة، يدفع العرب الثمن بفقدان حياتهم".

وتابعت "إن حياة المواطنين العرب ليست للهدر وأن المطلوب الآن قرار حكومي وميزانية لمكافحة العنف".

#احمد الطيبي #الكنيست الإسرائيلي #القائمة العربية المشتركة #الشرطة الفلسطينية

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