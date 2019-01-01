تبدأ اليوم بنتنياهو.. حملة التطعيم باسرائيل ضد كورونا ستعطي ثمارها بعد 3 أشهر

القدس المحتلة /سما/

رجحت رئيسة قسم خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية، شارون إلروعي برايس، أن تؤتي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ثمارها بعد ثلاثة أشهر فقط.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية عن برايس قولها، إن باعتبار جميع الدول حمراء اتخذ انطلاقًا من الرغبة في قطع انتقال العدوى في صفوف العائدين من الامارات.

ويعتبر خبراء الأوبئة أنه يجب تلقيح أكثر من 70% من سكان دولة ما، لوقف تفشي الفيروس فيها، وتعني هذه النسبة أن 230 مليون شخص في الولايات المتحدة يجب أن يتم تحصينهم ضد الفيروس.

وتنطلق حملة التطعيم في إسرائيل مساء اليوم، بتلقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الصحة بولي ادلشتاين اللقاح ضد كورونا في مستشفى شيبا تل هاشومير وذلك في بث مباشر وأمام عدسات الكاميرا، ثم تستكمل غدًا بالطواقم الطبية.

وسيعود كابينيت كورونا إلى الاجتماع غدًا الأحد لدراسة فرض قيود جديدة.