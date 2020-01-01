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هنية يعلن عن تقديم منحةً مالية بقيمة 110000$

السبت 19 ديسمبر 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يعلن عن تقديم منحةً مالية بقيمة 110000$



غزة /سما/

أعلن أ. عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، بأنه سيقدم منحةً مالية بقيمة (110000$)، لأندية الدرجتين الممتازة والأولى والتي أعلن عنها في وقت سابق.

وقال هنية بأنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة ، إلا أن المجلس الأعلى في غزة عمل جاهداً على توفير المنحة، انطلاقاً من مسؤولياته تجاه أنديتنا ومؤسساتنا الرياضية في ظل ما تعانيه من ظروفٍ مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف هنية بأن المنحة ستصرف يوم الاثنين المقبل، بعد انتهاء الأندية من ترتيب اجراءات الصرف البنكية، مؤكداً بأن المجلس سيعمل جاهداً لتوفير مساعدةٍ مالية لأندية الدرجتين الثانية والثالثة.

وأكد هنية بأنه سيعمل جاهداً مع رئاسة المجلس الأعلى في المحافظات الشمالية، لصرف منحة السيد الرئيس السنوية خلال الفترة المقبلة، والتي ستساهم بشكل كبير في التخفيف  من الأعباء المالية على أنديتنا الرياضية.

#عبد السلام هنية #منحة مالية #رياضة

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