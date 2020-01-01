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مستوطنون يمنعون المواطنين من الوصول الى اراضيهم جنوب نابلس

السبت 19 ديسمبر 2020 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يمنعون المواطنين من الوصول الى اراضيهم جنوب نابلس



نابلس /سما/

منع مستوطنون متطرفون اليوم السبت، عشرات المواطنين الفلسطينين من الوصول الى اراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس .

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة، ان مستوطنين من البؤرة الاستيطانية احيا المقامة على اراضي المواطنين قرب جالود، منعوا اليوم المزارعين من الوصول الى اراضيهم لزراعة اشجار الزيتون واجبروهم على المغادرة تحت تهديد السلاح وبحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي .

واضاف دغلس ان المستوطنين يدعون ان هذه الاراضي مصنفة بانها اراضي دولة فيما يؤكد المواطنون بانها أراض خاصة يمتلكون ارواق ثبوتية فيها وهي تقع على بعد 200 متر فقط من البؤرة الاستطانية احيا المقامة على اراضي القرية.

#مستوطنون #نابلس

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