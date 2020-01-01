اصابة مزارع بعد الاعتداء عليه من قبل مستوطنين جنوب الخليل

الخليل /سما/

اصيب قبل ظهر اليوم، أحد المزارعين حينما هاجمت مجموعة من المستوطنين المزارعين خلال فلاحتهم لأرضهم في منطقة واد الجحيش بقرية سوسيا جنوب الخليل.

وافاد منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، ان مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين، حيث قام أحد باطلاق النار بالهواء من بندقيته، وقاموا برشق المزارعين بالحجارة ما أدى لاصابة المزارع محمود عمر الهريبي بحجر في إذنه اليسرى وتم نقله الى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج.

من جانبه قال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الخليل راتب الجبور، بأن هذه الاعتداءات التي تصاعدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، تهدف إلى إجبار المواطنين على الرحيل من مساكنهم واراضيهم بهدف سرقتها لصالح المستوطنات. ودعا الجبور الجهات الحقوقية والدولية إلى التدخل لوضع حد لاعتداءات المستوطنين.