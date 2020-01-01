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شاهد .. اشتباكات خلال مظاهرات مليونية 19 ديسمبر في السودان

السبت 19 ديسمبر 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. اشتباكات خلال مظاهرات مليونية 19 ديسمبر في السودان



الخرطوم / سما

أفادت مصادر إعلامية سودانية، بأن اشتباكات وقعت خلال مظاهرات مليونية 19 ديسمبر في بحري بالسودان بين عدد من مؤيدي الحكومة والرافضين لها وسياساتها المتبعة.

وقالت المصادر الإعلامية إن الاشتباكات حدثت بين مجموعة من المشاركين في مليونية 19 ديسمبر، لافتة إلى أن مظاهرات كبيرة خرجت في غالبية الولايات السودانية.

ورفع المشاركون في ولاية كسلا محلية حلفا الجديدة، شعارات كتب عليها: مليونية 19 ديسمبر 2020، مليونية الإطاحة بالجميع تسقط بس، لا للعلمانية لا لرفع الدعم والغلاء.

وحمل المشاركون في تظاهرات مليونية 19 ديسمبر، بولايات أخرى، يافطات وشعارات تطالب السلطات السودانية بالعمل على تكثيف الإصلاحات الحكومية على جميع الأصعدة الداخلية.

وكتب على إحدى اليافطات بالتظاهرة: لو نار الشارع ماتت، راح تقوم في القلب حريقة، نطفيها في قلب الشارع وتلمع في عيونا بريقا. 19 ديسمبر، لجنة المقاومة في المعمورة.

وطالب المتظاهرون، بالتوقف عن تقييد الشارع، وأكدوا أن الثورة شعبية بعيدا عن الأحزاب، ولا بد من تحقيق أهدافها كاملة وإعادة حقوق الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الثورة.

من جانبها، جددت أسرة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، العهد الذي تواثقت عليه مع الشهداء والثورة بأنها متمسكة بالقصاص العادل، وأنها تنتظر قرار المحكمة العليا بهذا الخصوص.

وردد المشاركون في المليونية السودانية، شعارات منها (شعلة الثورة لن تنطفئ وحارسين ثورتنا يا عسكر. لا نظالب لكننا نناضل والثورة مستمرة. مؤتمر حوار أهل السودان هو الحل".

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