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شاهد.. الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

السبت 19 ديسمبر 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة / سما /

أعلنت الصحة بغزة ، صباح اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2587عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 33.8% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 33034 إصابة منها 9812 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 248 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 22974 حالة، بعد تسجيل 580 حالة تعافي.

 



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#الصحة بغزة #الصحة #كورونا #فايروس كورونا #قطاع غزة

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