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غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)

السبت 19 ديسمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: جبهة النضال وفدا ترفضان تعليمات "حماس" للتشويش على احتفالات أعياد الميلاد (الكريسماس)



غزة / سما /

أعرب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" ، "عن أسفه للتعليمات التي أصدرتها حركة حماس لما تسمى (الادارة العامة للوعظ والارشاد) من أجل التشويش على احتفالات أبناء شعبنا بأعياد الميلاد المجيدة والتي جاءت في تعميم صدر عما تسمى "وزارة الأوقاف والشؤون الدينية" التابعة للحركة، وحمل التعميم عنوان "الحد من التفاعل مع الكريسماس".

وأكد "فدا" رفضه وإدانته الشديدين لمثل هذا الاجراء الذي يعتبر خروجا عن قيم التسامح والاخاء التي سادت على الدوام بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، بمسيحيه ومسلميه، كما يعد مخالفة صريحة لكل من وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني اللتين تنصان على نبذ التعصب وحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية بحرية تامة.

وحذر "فدا" من خطورة مثل هذه الدعوات كونها تشكل تهديدا للسلم الأهلي الفلسطيني وتثير النعرات الطائفية المقيتة ولا تخدم إلا أعداء شعبنا وفي مقدمتهم المحتل الاسرائيلي.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" "حركة حماس بالإعلان على الملأ عن اعتذارها لهذا التصرف والتوقف عن أية إجراءات من شأنها التشويش على احتفالات أبناء شعبنا من الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد المجيدة ومعاقبة أعضائها المسؤولين عن إصدار تلك التعليمات والتعهد بعدم العودة لمثل هذا السلوك المدان والذي يضر بالنسيج المجتمعي الفلسطيني وحالة التآلف التي تسود بين أبنائه."

الي ذلك أدانت جبهة النضال الشعبي ،يوم السبت، "سياسات حركة حماس واجراءاتها التي استهدفت الحريات العامة والحقوق الذي كفلها القانون الفلسطيني."

وقالت الجبهة في بيان لها ، إنّ أهم ما يميز المجتمع الفلسطيني هو التسامح والعيش المشترك بين كل مكونات الشعب الفلسطيني.

واعتبرت، "قرار أوقاف حماس وتعميمها على أجهزتها بغزة بمنع الاحتفالات برأس السنة الميلادية اعتداء على الحريات وانتهاك خطير لحقوق جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني."

وأكدت،" أن عدم تبرير حماس لقرارها باجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن قرارها نابع من رؤية فئوية ضيقة ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والتقاليد المتعارف عليها وطنيا بين كافة مكونات شعبنا."

#جبهة النضال الشعبي #حزب فدا #حماس #أعياد الميلاد #الكريسماس

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