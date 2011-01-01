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مشاهدة مباراة الفيصلي والصريح بث مباشر .. الأردن الرياضية

السبت 19 ديسمبر 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الفيصلي والصريح بث مباشر .. الأردن الرياضية



عمان / سما

ننشر لكم مشاهدينا رابط مشاهدة مباراة الصريح والفيصلي بث مباشر التي تقام اليوم الجمعة 19 ديسمبر / كانون أول، في الجولة السابعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

مباراة الفيصلي والصريح مباشر تبث من استاد الحسن الدولي على قناة الأردن الرياضية الأولى (Jordan Sport HD) وقنوات الاتحاد الأردني بصوت المعلق حسن الوهادنة.

وأشارت القناة الناقلة إلى أن صافرة بداية اللقاء ستكون الساعة السادسة والنصف بتوقيت الأردن وفلسطين ومصر وسوريا ولبنان، السابعة والنصف لدى الكويت والسعودية وقطر.

ويأمل مشجعو الفيصلي أن يتمكن اللاعبون من تحقيق ذات نتيجة لقاء الذهاب التي نجحوا في حسمها لصالحهم بهدف رائع عن طريق النجم يوسف عبد الرحمن عند الدقيقة 24.

مباراة الفيصلي والصريح مباشر:

ولفت مراقبون النظر إلى أن الصريح لم يحقق أي انتصار في تاريخه على الفيصلي بمسابقة دوري المحترفين، لكنه تغلب عليه بهدفين دون مقابل بدرع الاتحاد الأردني مؤخرا.

ويسعى الفيصلي إلى العودة للمربع الذهبي، إذ يملك 21 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع الحسين إربد والسلط، بينما يحتل الصريح الترتيب التاسع برصيد 18 نقطة.

ويستضيف الفيصلي في الأسبوع الثامن عشر نظيره شباب العقبة ثم يحل ضيفا على الأهلي، بينما يلعب الصريح والأهلي الجمعة القادمة، قبل أن يلاقي السلط ومعان والوحدات.

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