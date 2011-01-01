مشاهدة مباراة الجزيرة والأهلي بث مباشر .. الأردنية الرياضية

عمان / سما

أعلن اتحاد كرة القدم عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي والجزيرة بث مباشر اليوم السبت 19 ديسمبر 2020 التي تجري ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري المحترفين الأردني.

مباراة الجزيرة والأهلي مباشر تبث من استاد الملك عبدالله الثاني في إياب الدوري الأردني على منصات الاتحاد، وقناة الأردنية الرياضية (Jordan Sport HD) بصوت المعلق عماد قطيش.

وأصبح الفريقان بحاجة ماسة إلى نقاط المباراة كاملة، إذ يأمل الجزيرة في الفوز ومواصلة منافسة الوحدات على صدارة جدول ترتيب الدوري أو الحفاظ على مركز الوصافة المؤهل لآسيا حاليا.

على الجهة الأخرى، تعتبر هذه المباراة فرصة حقيقية لفريق الأهلي وذلك للخروج من مؤخرة جدول الترتيب والتساوي مع سحاب برصيد 14 نقطة حال الفوز بالمركز الحادي عشر وقبل الأخير.

مباراة الأهلي والجزيرة مباشر:

وأفادت القناة الأردنية بأن مباراة الجزيرة والأهلي تبدأ فعليا عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت عمان والقاهرة والقدس وبيروت ودمشق، الخامسة وفق وقت الدوحة والكويت ومكة المكرمة والمنامة.

وقدمت الفرق المنافسة هدايا كبيرة للأهلي لكنه لم يستغلها كما يجب حتى اللحظة، إذ يحتاج إلى انتصارين متتاليين مع تعثر الخصوم؛ كي ينجو بنفسه من الهبوط إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وينتظر الأهلي مواجهات قوية في الجولات المقبلة، بدءًا بمباراة الصريح الأسبوع القادم ثم الفيصلي والعقبة، في حين يلاقي الجزيرة، فرق أندية السلط ومعان والوحدات والرمثا على التوالي.