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ضبط كمية كبيرة من الوقود المهرب في بيت لحم

السبت 19 ديسمبر 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

ضبط جهاز الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وبالتعاون مع هيئة البترول وبأسناد من الأجهزة الأمنية، فجر اليوم السبت، في بيت لحم، 2700 لتر سولار و650 لتر بنزين مهرب، وضبط مضخة لتعبئة الوقود، وإتلاف محطتان غير قانونيتان.

وقد تم التحفظ على الكمية المذكورة لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهاب الجهاز بالمواطنين عدم تداول الوقود المهرب؛ لما يخلفه من خطر على المركبات، وضرورة إبلاغ الجهاز عبر الرقم المجاني (132) أو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن مثل هذه الأعمال التي تلحق الضرر باقتصادنا الوطني.

#الوقود المهرب #الضابطة الجمركية #بيت لحم

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