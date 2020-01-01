رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة صباح اليوم السبت، في عناوينها على خبر تسجيل 21 وفاة واكثر من 2000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 21 وفاة و2170 إصابة بـ"كورونا" و131 مريضا في غرف العناية المكثفة

- الرئيس يهنئ أمير قطر بالعيد الوطني ورئيس جمهورية النيجر بعيد إعلان الاستقلال

- انتخاب فلسطين عضوا في المكتب التنفيذي لـ "الجنائية الدولية"

- مجدلاني: حضانات الأطفال ستبقى تعمل وفق البروتوكول الصحي

- باقة الغربية: مقتل شقيقين وإصابة شابين بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار

- المناعة المجتمعية ضد "كورونا" تستدعي منح اللقاح لـ70% من المواطنين

- سيناريوهات على طاولة "التربية" لإنهاء الفصل الدراسي الأول

- إصابات في مسيرات سلمية بالضفة وشبان في كفر قدوم يسقطون طائرة مسيرة يستخدمها الاحتلال للقمع

- "أوقاف حماس" تدشن حملة للحد من فعاليات أعياد الميلاد في غزة!

- قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تتوسع وتتجاوز حدود الولايات المتحدة

* "الأيام":

- الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة بالرصاص والغاز عشرات الإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة

- اعتداءات المستوطنين تتصاعد: اقتحام منازل ومهاجمة مواطنين ورشق مركبات بالحجارة

- نحو 25 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

- القدس: تظاهرة ضد إخلاء فلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح

- " كورونا": 21 وفاة، و2170 إصابة جديدة بينها 997 إصابة سجلت في قطاع غزة

- فيروس كورونا مميت أكثر بثالثة أضعاف من الإنفلونزا

- أميركا: قائمة ضحايا الهجوم الإلكتروني تتوسع وتتجاوز حدود البلاد

- 2814 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

* "القدس":

- تشييع شهيد لقمة العيش في بيت لحم وإصابات خلال مسيرات بالضفة ومواجهات

- أهالي حي الشيخ جراح يتظاهرون ضد اقتلاعهم من منازلهم

- 21 وفاة و2170 إصابة جديدة بكورونا و1791 حالة تعافٍ

- الاحتلال يضيق على المصلين في المسجد الأقصى ويحمي المستوطنين خلال رقصهم في بابي السلسلة والأسباط

- قتيلان ومصابان بجراح خطيرة بجريمتي إطلاق نار في باقة الغربية

- 1677081 وفاة وأكثر من 75.8 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم