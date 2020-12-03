  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال

السبت 19 ديسمبر 2020 10:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تعلن حصولها على موافقات جديدة لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال



رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، اليوم السبت، عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة  ورجال الأعمال الذين سجلوا لديها للسفر الى دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، شيكاغو، نيويورك، فرانكفورت، وذلك في الفترة ما بين 10/12/2020 ولغاية 12/12/2020 عبر المنصة الالكترونية.

ودعت الخارجية في بيان صحفي، جميع من سجلوا لديها عبر المنصة الاخيرة، ومن سجلوا على المنصة بتاريخ من  03/12/2020 الى  05/12/2020ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول أدناه، عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/   او عبر وكيل سفرهم المحلي، علماً بان هذه الفرصة هي الاخيرة للسفر.​


Screenshot_1

 

 

ودعت الخارجية، من سجلوا لديها على المنصة الاخيرة للسفر الى فرانكفورت والكويت، إلى الحجز على متن اي من الرحلات المذكورة في الجدول اعلاه باتجاه الاقطار التي يرغبون بالوصول اليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، اما بالنسبة للذين سجلوا للسفر الى نيويورك بامكانهم الحجز والسفر على متن رحلة شيكاغو المذكورة في الجدول اعلاه.

ونوهت إلى جميع المواطنين الذي سجلوا لديها للسفر قبل تاريخ 03/12/2020، إلى أن موافقاتهم لاغية ولا يستطيوا الحجز والسفر على متن هذه الرحلات، وعلى كل من يرغب منهم بالسفر التسجيل من جديد على المنصة الالكترونية.

وأهابت بجميع من يحجزون ويشترون التذاكر، الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص "كورونا" والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول اعلاه.

ودعت جميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.

#وزارة الخارجية #السفر

الأكثر قراءة اليوم

رابط التسجيل .. تقديم طلب الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة 2020 في الأردن

نتيجة مباراة شباب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

ملخص هدف مباراة شباب المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

شاهد .. حقيقة فيديو وفاة ممرضة بعد أخذها لقاح فايزر لفيروس كورونا

ملخص أهداف مباراة الوحدات وشباب الأردن في الدوري الأردني 2020 الإياب

شاهد .. فيديو مضاربة الكورنيش في جدة يشعل مواقع التواصل

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 19 و 20 كاملة

الأخبار الرئيسية

"كورونا" غزة : تسجيل 11 وفاة و 876 اصابة خلال 24 ساعة

صرف

وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

داخلية

الداخلية تُعلن عن عقوبات صارمة لمخالفين قرار الحكومة

التعليم

وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

حظر التجوال الشامل يدخل يومه الثاني في قطاع غزة والضفة الغربية