"كورونا" قطاع غزة : تسجيل 11 وفاة و 876 اصابة خلال 24 ساعة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم السبت، تسجيل 11 حالة وفاة 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2587عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 33.8% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 33034 إصابة منها 9812 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 248 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 22974 حالة، بعد تسجيل 580 حالة تعافي.



وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 340 حالة، من بينها 230 حالة خطيرة وحرجة.