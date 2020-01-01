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وهذه ابرز معايير المستفيدين

وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا

السبت 19 ديسمبر 2020 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العمل يعلن عن موعد صرف 700 شيكل لمتضرري كورونا



رام الله/سما/

أعلن وزير العمل في حكومة رام الله نصري أبو جيش اليوم السبت، موعد صرف مساعدات متضرري فيروس كورونا من عمال المياومة في كافة الاراضي الفلسطينية (ضفة وغزة) والتي تقدر قيمتها بـ 700 شيكل لكل مستفيد.

وأوضح الوزير أبو جيش في تصريحات لـ"صوت فلسطين أن الوزارة ستقوم بإرسال رسائل على هواتف المستفيدين غدًا الأحد على أن يتم صرف قيمة المبلغ صباح يوم الاثنين.

وأشار إلى أن عدد المستفيدين وفقًا للمعاير المحددة يصل إلى 65 ألف مستفيد ويصل اجمالي المبلغ للمستفيدين 13 مليون دولار أمريكي، لافتًا إلى أن المساعدات سيتم صرفها على دفعات بحيث يتلقى من 14 إلى 15 ألف مستفيد في كل دفعة.

وعن المعايير التي حددتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والجهات المانحة قال الوزير أبو جيش: "هناك معايير محددة من جميع الجهات والهيئات المسؤولة في الحكومة وهي من خفضت عدد الطلبات المقدمة لوزارة العمل، مبينًا أن 180 الف طلب قدم للاستفادة من هذه المساعدة وتم تخفيضهم الى 65 الف وذلك وفق المعايير التي تم تحديدها".

وأضاف: المعاير التي تم تحديدها من الجهات المختصة هي كالتالي:

أن يكون المستفيد من عمال المياومة لا سيما متضرري قطاع السياحة والانشاءات والخدمات.
أن لا يكون المستفيد لديه راتب
ألا يكون المستفيد قد استفاد من وقفة عز أو غيرها من مساعدات كورونا
ألا يملك المستفيد محل تجاري أو سجل ضريبي
ألا يكون المستفيد يعمل في القطاع الخاص
أن لا يكون لديه رقم سيارة عمومية
ألا يكون عضو في النقابات المهنية
وأشار الوزير إلى أن جميع الأسماء التي تم اختيارها تستحق الاستفادة من هذه المساعدة، مبينًا أن طواقم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قاموا بالتدقيق الميداني لجميع الاسماء المستفيدة.

وحول سبب صرف مساعدة عمال المياومة 700 شيكل على دفعات قال: "السبب الرئيسي هو عدم السماح بوقوع ازدحام داخل البنوك وفقا لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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