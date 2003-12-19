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"مهجة القدس": الأسيران أحمد أبو جزر ورمزي صالح يدخلان أعواماً جديدة في الأسر

السبت 19 ديسمبر 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"مهجة القدس": الأسيران أحمد أبو جزر ورمزي صالح يدخلان أعواماً جديدة في الأسر



غزة/سما/

   أفادت مــؤســسـة مـهــجـة الـقـدس للــشــهـداء والأسـرى والجرحى الـيـوم؛ أن الأســـير المجاهد أحمد جمعة سرحان أبو جزر (35 عـامًا)، من سكان حي الجنينة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، أنـهـى سبعة عشر عامًا على التوالي في الأسـر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر والأخير في سـجـون الاحتلال الصهيوني.


وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/12/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن سبعة عشر عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني. ووجهت له سلطات الاحتلال مؤخرًا تهمة جديدة تتعلق بمحاولة تهريبه جوال داخل السجن بهدف التواصل مع عائلته، لتصدر المحكمة الصهيونية حكمًا جائرًا جديدًا عليه بالسجن 20 شهرًا تضاف لحكمه، ليصبح حكمه ثمانية عشر عامًا وثمانية أشهر.


جدير بالذكر أن الأسير المجاهد أحمد أبو جزر، ولد بتاريخ 08/04/1985م، وهو أعزب، ويقبع حاليًا في سجن جلبوع. 
    وأضافت مهجة القدس أن الأســـير المجاهد رمزي عبد الرحمن جبر صالح (37 عامًا) من سكان جباليا شمال قطاع غزة، أنهى خمسة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.


وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 19/12/2005م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن ثمانية عشر عامًا، بتهمة المشاركة في أعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. وله شقيق آخر في الأسر وهو الأسير سعيد اعتقل بتاريخ 05/04/2004م، ومحكوم بالسجن (25) عامًا، بتهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.


جدير بالذكر أن الأسير المجاهد رمزي صالح، ولد بتاريخ 09/12/1983م، وهو أعزب، ويقبع الأسيران الشقيقان رمزي وسعيد حاليًا في سجن رامون.
الدائرة الإعلامي

#مهجة القدس #الأسرى الفلسطينيين #الاحتلال #حركة الجهاد الاسلامي

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