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وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..

السبت 19 ديسمبر 2020 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل وزارة التربية والتعليم يكشف عن موعد نهاية الفصل الدراسي في فلسطين..



رام الله/سما/

أكد بصري صالح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي اليوم السبت 19/12/2020 ان السيناريوهات التي وضعت من قبل وزارة التعليم برام الله بعد قرار اغلاق المدارس والجامعات لأسبوعين كاملين ، هي نفسها السيناريوهات التي وضعت سابقاً ضمن خطة العودة للمدارس منذ بداية العام الدراسي والتي وضعت للعودة للتعليم عن بعد في حال وجود أي قرار بالأغلاق الشامل.

وبين بصري خلال تصريحات لصوت" فلسطين" انه بالإضافة للتعليم عبر الحاسوب فقد تم ارفاق العديد من الملفات التعليمية لمراجعة الدروس التي تم إعطاءها للطلبة خلال التعليم الوجاهي بالإضافة الي القنوات التعليمية .

وبشأن مناشدات طلبة الثانوية العامة من استثنائهم من قرار الاغلاق الشامل لأسبوعين ، قال بصري لا استثناء لطلبة الثانوية العامة ، كونهم قد بدأوا مبكراً ولا تأخير لديهم في أي شئ .

وأوضح بصري ان نهاية الفصل الدراسي الاول ينتهي نهاية شهر كانون ثاني  القادم من العام 2021

وكان محمد اشتيه رئيس وزراء حكومة رام الله  قد أعلن عن جملة من القرارات جراء الارتفاع الكبير في اعداد الاصابات بفيروس كورونا ، حيث قرر اغلاق المدارس والجامعات ورياض الاطفال لمدة اسبوعين والاغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت .

#الفصل الدراسي #وكيل وزارة التربية والتعليم #المدارس #السيناريوهات

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