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الأسبوع الثاني

حظر التجوال الشامل يدخل يومه الثاني في قطاع غزة والضفة الغربية

السبت 19 ديسمبر 2020 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حظر التجوال الشامل يدخل يومه الثاني في قطاع غزة والضفة الغربية



غزة/سما/

يدخل حظر التجول الشامل الذي قررته اللجنة الوبائية ؛ لكسر حدة انتشار فيروس كورونا اليوم السبت 19/12/2020 ، يومه الثاني من الاسبوع الثاني لتطبيق قرار الاغلاق الشامل ليومين في قطاع غزة في ظل ارتفاع الاصابات والوفيات جراء فيروس كورونا .

قرار الإغلاق ليومي الجمعة والسبت يشمل مدن الضفة المحتلة ايضاً بعد قرار حكومة اشتيه جملة من القرارات الخميس الماضي في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات والوفيات، والتي منها الاغلاق الشامل لكافة المحافظات في الجمعة والسبت واغلاق المدارس والجامعات لأسبوعين .

كانت وزارة الصحة سجلت  أمس الجمعة، 5 حالات وفاة و997 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرفع عدد الوفيات في القطاع إلى 237 حالة وفاة.

وذكرت أن اجمالي المصابين 32158 إصابة، بينهم 9527 حالة نشطة، لافتة أن 337 حالة تحتاج رعاية طبية في المستشفى، بينهم 224 حالة خطيرة.

#قطاع غزة #الضفة الغربية #حظر التجوال #فيروس كورونا

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