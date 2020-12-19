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كورونا عالميا: نحو 681 ألف وفاة و 76.2 مليون اصابة

السبت 19 ديسمبر 2020 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 681 ألف وفاة و 76.2 مليون اصابة



وكالات

أظهر موقع الصحة العالمية اليوم السبت 19-12-2020 أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 76.2 مليون بينما عدد الوفيات وصل إلى مليون 681 ألف حالة وفاة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع " worldometers" عند الساعة 7:40 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 76,013,306، أما عدد الوفيات وصل إلى 1,681,253.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وألمانيا والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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