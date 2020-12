هواوي تفاجئ غوغل بإطلاقها محرك بحث جديد خاص بها

أطلقت شركة هواوي عملاق للتكنولوجيا الصيني محرك بحث جديد لجميع الأجهزة المحمولة، باسم "Petal Search" المنافس لغوغل، التي تحتكر نحو 97% من عمليات البحث في أوروبا.

وقال نائب مدير إدارة أوروبا للبحث بشركة هواوي، فرناندو جارسيا، المسؤول عن التطبيق، الخميس إنه تم فتح النطاقين "petalsearch.com" و"gopetal.com" على الإنترنت بحيث يمكن لأي مستخدم لجهاز بنظام أبل أو أندرويد استخدام هذا المحرك البحث، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للشركة.

وعلى الهواتف المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد، يمكن أيضاً تنزيل التطبيق من "آب ستور"، وهو متجر التطبيقات التي أطلقته شركة هواوي بعد أن تم حظرها في الولايات المتحدة.

