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ألمانيا تسجل 700 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

السبت 19 ديسمبر 2020 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا تسجل 700 وفاة وأكثر من 30 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة



وكالات

سجلت السلطات الصحية الألمانية لليوم الثاني على التوالي أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تخطى إجمالي عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد عتبة الـ25 ألفا.

وأكد معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية صباح اليوم السبت أنه رصد خلال الساعات الـ24 الماضية 31300 إصابة بالفيروس التاجي (بعد قفزة غير مسبوقة بـ33777 إصابة في اليوم السابق)، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الجائحة بواقع 702 حالة وفاة، مقابل 813 وفاة أمس.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة مليونا و471238 إصابة مؤكدة منها 25640 حالة وفاة.

واضطرت الحكومة الألمانية إلى تشديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد بمسعى إلى كبح جماح الجائحة، بما يشمل إغلاق المدارس ومعظم المحال التجارية.

وأعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان مؤخرا أن الحكومة تخطط لإطلاق حملة التطعيم العام ضد الفيروس التاجي عقب عيد الميلاد، لكن الاستطلاع الذي أجرته شركة Forsa كشف أن 47% من المواطنين فقط يريدون التطعيم في أسرع وقت ممكن.

#ألمانيا #المانيا #اصابات كورونا في المانيا #وفيات كورونا في المانيا

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