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طرد عائلة من رحلة جوية بسبب رفض طفلتها البالغة عامين ارتداء الكمامة

السبت 19 ديسمبر 2020 07:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طرد عائلة من رحلة جوية بسبب رفض طفلتها البالغة عامين ارتداء الكمامة



وكالات

تعرضت عائلة أمريكية للطرد من رحلة جوية في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب رفض طفلتها البالغة من العمر عامين ارتداء قناع الوجه.

وبعد صعود الأسرة على متن الطائرة استعدادا للرحلة، حاول الوالدان وضع قناع طبي على وجه طفلتهما، لكنهما لم ينجحا، حيث قاومت الطفلة بشدة، ولم ترتد القناع.


 
وفي تسجيل مصور قالت الأم إليزابيث أوربان، بانها وأسرتها تم طردهم من رحلة طيران "يونايتد إيرلاينز"، بسبب رفض الطفلة ارتداء القناع.

كما قامت أوربان بتسجيل الحوار الذي دار بين زوجها وأحد أفراد الطاقم الذي قال لهم بأنه ينبغي عليهم مغادرة الرحلة.

وأضافت أوربان أنها وعائلتها مسافرون دائمين على متن الشركة، وقد سافروا عدة مرات خلال تفشي الجائحة، إلا أن القوانين الجديدة تجبر جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وما فوق على ارتداء القناع، بحسب ما نقلت cbslocal.

وعلقت شركة الطيران بأن القواعد التي تتبعها تهدف لحماية جميع الموظفين والمسافرين

#طرد عائلة #ارتداء الكمامة #رحلة طيران

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