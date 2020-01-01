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الافراج عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية

السبت 19 ديسمبر 2020 06:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الافراج عن شبيهة أنجلينا جولي الإيرانية



وكالات

أفرجت السلطات القضائية الإيرانية عن فاطمة خويشوند، المعروفة بشبيهة الممثلة العاملية أنجلينا جولي ، مقابل كفالة مالية

وأفادت صحيفة “ذي صن” البريطانية، أنه تم إخلاء سبيل الشابة الإيرانية فاطمة خيشوند، 19 عاما، والتي اشتهرت بمظهرها الشبيه بـ”زومبي أنجلينا جولي”، بكفالة مالية بعد أن قضت 15 شهرا في السجن

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بحبسها لمدّة 10 سنوات، بعد عام من إعتقالها بسبب صورها على مواقع التواصل الاجتماعي

وقالت شبيهة جولي في أوّل تصريح لها بعد قرار الإفراج: ”لقد وافق القاضي على تحويل أمر الاعتقال إلى كفالة، وأفرج عني بكفالة.. وُجهت إلي 4 تهم، وبُرئت من تهمتين، والقاضي حكم بالسجن 10 سنوات واعترضت عليه”.

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