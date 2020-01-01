  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الفلسطينيتان "طليب وصرصور": الجالية المسلمة يمكنها حسم الانتخابات في ولاية جورجيا

السبت 19 ديسمبر 2020 06:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفلسطينيتان "طليب وصرصور": الجالية المسلمة يمكنها حسم الانتخابات في ولاية جورجيا



واشنطن/سما/

قالت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب إن هناك فرصة للناخبين المسلمين لإظهار قوتهم في جولة إعادة الانتخابات عن مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وأضافت طليب، وهي واحدة من أول امرأتين مسلمتين خدمتا في الكونغرس، إلى جانب إلهان عمر، أنها تأمل في أن تدرك الجالية المسلمة الفرصة لإظهار قوتها في هذه الانتخابات الحاسمة.

وأكدت الناشطة الليبرالية ليندا صرصور، وهي من أصول فلسطينية، في ندوة عبر الإنترنت بشأن انتخابات جوروجيا، أن الجالية المسلمة يمكنها ترجيح الانتخابات بشكل كامل، وبالتالي رفع الأذى عن ملايين المهاجرين في هذا البلد، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الهجرة.

#رشيدة طليب #ليندا صرصور #ولاية جورجيا #الانتخابات الأمريكية #فلسطين #الجالية المسلمة في أمريكا

الأكثر قراءة اليوم

رابط التسجيل .. تقديم طلب الدعم التكميلي تكافل ودعم عمال المياومة 2020 في الأردن

نتيجة مباراة شباب مصر وتونس في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

ملخص هدف مباراة شباب المغرب والجزائر في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة

شاهد .. حقيقة فيديو وفاة ممرضة بعد أخذها لقاح فايزر لفيروس كورونا

ملخص أهداف مباراة الوحدات وشباب الأردن في الدوري الأردني 2020 الإياب

صحيفة: خطأ فادح للجيش الإسرائيلي... ترك وثائق سرية وجهاز حساس قرب غزة... فيديو

شاهد : مسلسل دفعة بيروت الجزء الأول الحلقة 19 و 20 كاملة

الأخبار الرئيسية

نتن

نتنياهو و ميلي يبحثان "التصدي لسيناريوهات التهديد الايراني"

موساد

صحيفة : الموساد يحاول استغلال مسلسلات وأفلام “نتفليكس” و”هولو” لتجنيد العملاء والجواسيس

شاؤول

شقيق الجندي شاؤول المحتجز بغزة لحكومة إسرائيل: أمامك اليوم "صفقة حقيقية" لإعادة المفقودين

صحة غزة تحذر: الفترة الحالية هي الاصعب.. ومن كل 6 أشخاص يوجد مصاب بينهم بكورونا

غانتس

الأزمة السياسية مستمرّة: نتنياهو وغانتس يتشدّدان.. !