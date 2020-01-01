الفلسطينيتان "طليب وصرصور": الجالية المسلمة يمكنها حسم الانتخابات في ولاية جورجيا

واشنطن/سما/

قالت البرلمانية الديمقراطية رشيدة طليب إن هناك فرصة للناخبين المسلمين لإظهار قوتهم في جولة إعادة الانتخابات عن مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا.

وأضافت طليب، وهي واحدة من أول امرأتين مسلمتين خدمتا في الكونغرس، إلى جانب إلهان عمر، أنها تأمل في أن تدرك الجالية المسلمة الفرصة لإظهار قوتها في هذه الانتخابات الحاسمة.

وأكدت الناشطة الليبرالية ليندا صرصور، وهي من أصول فلسطينية، في ندوة عبر الإنترنت بشأن انتخابات جوروجيا، أن الجالية المسلمة يمكنها ترجيح الانتخابات بشكل كامل، وبالتالي رفع الأذى عن ملايين المهاجرين في هذا البلد، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الهجرة.