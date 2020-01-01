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واشنطن تخطط لإغلاق القنصليات الأمريكية في روسيا

السبت 19 ديسمبر 2020 06:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تخطط لإغلاق القنصليات الأمريكية في روسيا



واشنطن/سما/

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بأنها تخطط لإغلاق آخر قنصليتين في روسيا بسبب الحدود القصوى التي حددتها موسكو لعدد الدبلوماسيين المسموح لهم بدخول البلاد.

وقالت الإدارة في رسالة إلى قادة الكونغرس إنها ستغلق قنصليتها في فلاديفوستوك بشكل دائم وتوقف العمل مؤقتاً في القنصلية في يكاترينبرج.

وقد تم بعث الرسالة قبل ورود تقارير عن اختراق كبير لوكالات حكومية أمريكية يُعتقد أن وحدة تجسس روسية قد نفذتها.

وجاء في الرسالة أن إغلاق القنصليات يأتي رداً على تحديات التوظيف المستمرة للبعثة الأمريكية في روسيا في أعقاب شروط الحد الأقصى لعدد الأفراد، التي فرضتها موسكو في 2017 على البعثة الأمريكية والمأزق الناجم بشأن التأشيرات الدبلوماسية.

#واشنطن #وزارة الخارجية الأميركية #موسكو #قنصليات

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